Flick: "Nazionale? Ne parleremo quando sarà. Ho ancora un compito qui" (Di venerdì 14 maggio 2021) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, al passo d'addio, ha parlato anche del suo futuro nella conferenza stampa odierna: "Io CT della Germania? Ho sempre detto che non sento alcuna pressione. Oliver Bierhoff ha già detto che negli ultimi giorni le trattative vanno bene. Ma ho ancora un compito e un lavoro da fare qui perché la squadra è importante per me. Sono molto grato di aver guidato una squadra del genere. Ecco perché mi concentro sul resto delle partite. L'obiettivo è superare gli 80 punti e aiutare Lewandowski a segnare 40 gol". Foto: Sito Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

calciomercatoit : ?? #Juventus - Conferme dalla Germania su #Flick che piace a bianconeri e #Barcellona oltre alla nazionale tedesca - utzi_26 : @juanito1897due Non capisco perché Bild continui con questa notizia. Nel senso che sono stati loro stessi a svelare Flick verso la Nazionale - STOCALCIO1 : ???? Secondo Espn, il #Barcellona potrebbe salutare #Koeman a fine stagione per Hansi #Flick, dopo l’addio al… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Germania, Flick il nuovo ct. La conferma di Bierhoff: 'Importante per la nazionale' - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Germania, Flick il nuovo ct. La conferma di Bierhoff: 'Importante per la nazionale' -