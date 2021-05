Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti accompagnare o ti spezzo pure l’altra gamba” (Di venerdì 14 maggio 2021) Costretta in didattica a distanza a casa con la gamba rotta, ma la professoressa la minacciava di romperle anche l’altra se non si fosse presentata in aula. È la storia che ha visto come protagonista lo scorso 5 marzo un’alunna di in un liceo fiorentino con difficoltà nell’apprendimento che era assente dalle lezioni in presenza per un infortunio risalente al gennaio precedente. La giovane si è sentita rivolgere dalla docente durante una lezione l’ordine “di farti accompagnare” a scuola “sennò ti spezzo pure l’altra gamba”. Quello che l’insegnante non sapeva è che le sue frasi in quel momento erano registrate, in quanto l’alunna, a causa della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Costretta in didattica a distanza a casa con larotta, ma laessoressa lava di romperle anchese non si fosse presentata in aula. È la storia che ha visto come protagonista lo scorso 5 marzo un’di in un liceo fiorentino connell’apprendimento che eradalle lezioni in presenza per unrisalente al gennaio precedente. La giovane si è sentita rivolgere dalla docente durante una lezione l’ordine “di farti” a scuola “sennò ti”. Quello che l’insegnante non sapeva è che le sue frasi in quel momento erano registrate, in quanto l’, a causa della sua ...

Advertising

fattoquotidiano : Firenze, prof minaccia alunna con difficoltà d’apprendimento assente per infortunio: “Fatti accompagnare o ti spezz… - zazoomblog : Firenze prof all’alunna in Dad per infortunio: “Fatti portare a scuola o ti spezzo l’altra gamba”. Denunciata -… - rep_firenze : 'Torna o ti spezzo l'altra gamba': istruttoria del provveditorato sulle minacce della prof alla ragazza in Dad [di… - rep_firenze : 'Torna o ti spezzo l'altra gamba': istruttoria del provveditorato sulle minacce della prof alla ragazza in Dad [di… - monika_mazurek : RT @rep_firenze: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad [aggiornamento delle 14:24] https… -