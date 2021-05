Covid, allo studio il vaccino batterico per via orale made in Italy. I primi test sono positivi: “Stimolata la risposta immunitaria” (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre prosegue con non poche difficoltà la campagna di vaccinazione contro Covid-19, i laboratori di ricerca continuano a sfornare nuovi possibili candidati, potenzialmente più efficaci e sicuri, nonché facilmente gestibili. Come il vaccino made in Italy di Nextbiomics, società biotech dedicata alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di prossima generazione e spin-off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che recentemente ha depositato domanda di brevetto per un vaccino batterico. “Il nostro vaccino si differenzia da quelli attualmente in uso per due motivi: la sua formulazione, che usa come vettore un batterio che va a stimolare il sistema immune intestinale; e la somministrazione, che avverrebbe per via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre prosegue con non poche difficoltà la campagna di vaccinazione contro-19, i laboratori di ricerca continuano a sfornare nuovi possibili candidati, potenzialmente più efficaci e sicuri, nonché facilmente gestibili. Come ilindi Nextbiomics, società biotech dedicata alla ricerca esviluppo di probiotici di prossima generazione e spin-off dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che recentemente ha depositato domanda di brevetto per un. “Il nostrosi differenzia da quelli attualmente in uso per due motivi: la sua formulazione, che usa come vettore un batterio che va a stimolare il sistema immune ininale; e la somministrazione, che avverrebbe per via ...

