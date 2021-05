Covid-19, Pontecagnano Faiano: è già quota diecimila vaccini (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Si appresta a raggiungere quota 10.000 vaccini il comune di Pontecagnano Faiano. Entro domenica saranno inoculate tante dosi ad altrettante persone, di cui solo 2500 registrate in questa settimana. Lo fa sapere una nota dell’amministrazione comunale che definisce questo un risultato importante, che premia il lavoro svolto in quest’ultimo mese da tutte le risorse coinvolte: medici, paramedici, personale amministrativo, forze dell’ordine e volontari. Parole di encomio da parte del Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: “Abbiamo intrapreso la strada più giusta, quella della creazione di un hub in cui effettuare le somministrazioni. Fondamentale anche la procedura delle inoculazioni a domicilio, che hanno reso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si appresta a raggiungere10.000il comune di. Entro domenica saranno inoculate tante dosi ad altrettante persone, di cui solo 2500 registrate in questa settimana. Lo fa sapere una nota dell’amministrazione comunale che definisce questo un risultato importante, che premia il lavoro svolto in quest’ultimo mese da tutte le risorse coinvolte: medici, paramedici, personale amministrativo, forze dell’ordine e volontari. Parole di encomio da parte del Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: “Abbiamo intrapreso la strada più giusta, quella della creazione di un hub in cui effettuare le somministrazioni. Fondamentale anche la procedura delle inoculazioni a domicilio, che hanno reso ...

