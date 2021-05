Bryant | leggenda e lacrime | Michael Jordan e Vanessa per l' ultimo omaggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Nella notte tra sabato e domenica, Kevin Garnett verrà inserito ufficialmente nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Assieme a lui, nella classe 2020, anche Tim Duncan e Kobe. Garnett è l'unico giocatore della storia della Nba ad aver totalizzato 25.000 punti, 10.000 rimbalzi, 5.000 assist, 1.500 recuperi e 1.500 stoppate in oltre 20 anni di carriera. E Kobe sul podio della Hall of Fame, che festeggia il suo ingresso tra gli immortali del basket con un discorso da leggenda, da fenomeno. Un'altra vita. A pochi giorni dal discorso che Michael Jordan terrà per introdurre Kobe Bryant nella Hall of Fame del basket, l'ex stella dei Bulls ha ... Mancano ormai pochi giorni all'ingresso ufficiale di Kobe Bryant nella Naismith Basketball Hall of Fame e colui che introdurrà la leggenda dei Lakers sarà Michael Jordan. MJ – il quale ha parlato anch ...