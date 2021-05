Videogiochi, cosa sappiamo di New World, il MMO di Amazon Game Studios (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver infranto le speranze degli appassionati di Videogiochi, cancellando definitivamente il progetto del titolo basato su Il Signore degli Anelli (che i fan della saga aspettavano dal 2019) Amazon Game Studios ha annunciato la data di uscita di New World, il MMO -massive multiplayer online- del quale aveva parlato per la prima volta nel lontano 2016. Diciamo che per quanto riguarda i tempi di sviluppo dei Videogiochi non sono proprio del fulmini, ma l'importante è sempre il risultato. E il 31 di agosto potremo finalmente esplorare le atmosfere di Aeternum, la misteriosa isola sulla quale si svolgeranno le nostre avventure. mappa Aeternum videogioco Amazon.png Aeternum Amazon Game Studioscosa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver infranto le speranze degli appassionati di, cancellando definitivamente il progetto del titolo basato su Il Signore degli Anelli (che i fan della saga aspettavano dal 2019)ha annunciato la data di uscita di New, il MMO -massive multiplayer online- del quale aveva parlato per la prima volta nel lontano 2016. Diciamo che per quanto riguarda i tempi di sviluppo deinon sono proprio del fulmini, ma l'importante è sempre il risultato. E il 31 di agosto potremo finalmente esplorare le atmosfere di Aeternum, la misteriosa isola sulla quale si svolgeranno le nostre avventure. mappa Aeternum videogioco.png Aeternum...

Advertising

tommaso278 : @POW3R_GC Quanto è vero, l'unica cosa che desideriamo noi amanti di cod e dei videogiochi è poter giocare in tranqu… - ChrisKozato : I really miss this game!!! Giuro da quando l ho finito non trovo più lo stesso divertimento che avevo prima a gio… - Eurogamer_it : Disponibile il nuovo aggiornamento di sistema di #Switch. Ecco cosa cambia. - GQitalia : Se la cosa funziona, diventano subito un 'mai più senza' ?? - xkekenma : non il mio migliore amico che si presenta a casa mia e la prima cosa che mi dice è “che faccia sconvolta, sei andat… -