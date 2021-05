VIDEO Gregorio Paltrinieri mostruoso: doppietta agli Europei, vittoria straripante nella 10 km (Di giovedì 13 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri ha vinto la 10 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. L’azzurro si è imposto al Lupa Lake di Budapest, imponendosi a 24 ore di distanza dal sigillo sui 5 km. Il Campione Olimpico dei 1500 metri ha fatto la differenza con una micidiale progressione nell’ultimo chilometro: dopo essere rimasto sempre nel gruppo di testa, il carpigiano ha alzato il ritmo della sua azione e si è imposto in maniera perentoria, demolendo tutti gli avversari in maniera nitida e arrivando al traguardo in solitaria. Di seguito il VIDEO della vittoria di Gregorio Paltrinieri nella 10 km degli Europei 2021 di nuoto. VIDEO Gregorio Paltrinieri vittoria 10 KM ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)ha vinto la 10 km degli2021 di nuoto di fondo. L’azzurro si è imposto al Lupa Lake di Budapest, imponendosi a 24 ore di distanza dal sigillo sui 5 km. Il Campione Olimpico dei 1500 metri ha fatto la differenza con una micidiale progressione nell’ultimo chilometro: dopo essere rimasto sempre nel gruppo di testa, il carpigiano ha alzato il ritmo della sua azione e si è imposto in maniera perentoria, demolendo tutti gli avversari in maniera nitida e arrivando al traguardo in solitaria. Di seguito ildelladi10 km degli2021 di nuoto.10 KM ...

Advertising

infoitsport : Diretta Gregorio Paltrinieri, 10 Km fondo/ Streaming video Rai, Europei nuoto 2021 - HOMIClDALQUEEN : RT @ilmondodellada3: GREGORIO PALTRINIERI PORTA A CASA ANCHE L’ORO NELLA 10 Km IN ACQUE LIBERE AGLI EUROPEI DI BUDAPEST. ?? ORGOGLIO NAZION… - ilmondodellada3 : GREGORIO PALTRINIERI PORTA A CASA ANCHE L’ORO NELLA 10 Km IN ACQUE LIBERE AGLI EUROPEI DI BUDAPEST. ?? ORGOGLIO NAZ… - infoitsport : VIDEO Gregorio Paltrinieri in trionfo agli Europei! Apoteosi nella 5 km: riviviamo la volata dell'azzurro - infoitsport : 5 km uomini: Gregorio Paltrineri medaglia d'oro. (Video) -