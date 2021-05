Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato in conferenza stampa che il Paese iberico aspetta 13 milioni di dosi del vaccino anti covid di Pfizer a giugno. "Passeremo da 1,7 milioni di dosi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier spagnolo Pedroha annunciato in conferenza stampa che il Paese iberico aspetta 13 milioni didel vaccino anti covid di. "Passeremo da 1,7 milioni di...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna - GHERARDIMAURO1 : Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna - CorriereQ : Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna: (ANSA) - MADRID, 13 MAG - Il premier s… - iconanews : Vaccini: Sanchez, a giugno 13 mln di dosi Pfizer in Spagna -