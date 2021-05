Un Posto al Sole, trama 13 maggio 2021: Abbate e Ferri nei guai? (Di giovedì 13 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 13 maggio 2021 con Pietro e Roberto che si troveranno nei guai dopo che le notizie sono arrivate all'orecchio di tutti. E ora, cosa succede a Napoli? Abbate e Ferri nei guai Le nuove puntate di Un Posto al Sole sono concentrate sul destino dei Cantieri Palladini e su quello degli operai, rimasti senza lavoro. Come abbiamo visto il piano di Ferri è quello di vendere tutto in gran segreto come da accordi con Abbate, ma una fuga di notizie sembra aver compromesso tutto quanto. Ma non è tutto, infatti Franco Boschi ha continuato ad indagare sulla morte di Ernesto trovando degli indizi molto interessanti che ha sottoPosto all'attenzione di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Anticipazioni Unal13con Pietro e Roberto che si troveranno neidopo che le notizie sono arrivate all'orecchio di tutti. E ora, cosa succede a Napoli?neiLe nuove puntate di Unalsono concentrate sul destino dei Cantieri Palladini e su quello degli operai, rimasti senza lavoro. Come abbiamo visto il piano diè quello di vendere tutto in gran segreto come da accordi con, ma una fuga di notizie sembra aver compromesso tutto quanto. Ma non è tutto, infatti Franco Boschi ha continuato ad indagare sulla morte di Ernesto trovando degli indizi molto interessanti che ha sottoall'attenzione di ...

