Studentessa vaccinata con quattro dosi per errore | la mamma | “Beve litri e litri d’acqua ma resta disidratata”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Leggimi l’articolo Mal di testa, braccio gonfio (quello dove ha ricevuto l’iniezione), pallore e una forte disidratazione. Sono le condizioni delladi 23 di Massa che ha ricevuto perdi vaccino Pfizer in un’unica somministrazione descritte dalla. Intervistata dalla Nazione, la donna, avvocato, spiega che la giovane dopo aver bevuto 4di acqua aveva le labbra secche e continuava ad avere sete. Quasi paradossalmente, secondo i virologi, la giovane potrebbe doversi sottoporre di nuovo al vaccino, visto che il superamento della dose consigliata potrebbe aver annullato la produzione di anticorpi. Per questo, la famiglia della ragazza ha deciso di procedere con gli accertamenti, a partire dai test della glicemia. Il medico ...

Fortunatamente non corre alcun rischio Virginia , launiversitaria di 23 anniper errore con quattro dosi di Pfizer . Come riporta il Corriere della Sera, la giovane è stata presa in cura privatamente dal professor Fabrizio ...La notizia è stata confermata dalla madre della 23ennedi psicologia al Corriere della ... La 23enne era stataperché stava effettuando il tirocinio all'ospedale delle Apuane. Qui ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Bollettino di oggi: 8.085 contagi su 287.026 tamponi, 201 morti. LIVE ...La studentessa vaccinata con quattro dosi di Pfizer beve 7 litri d'acqua al giorno ed è disidratata. Come sta ora.