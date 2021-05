Sondaggio: secondo il 65% Buffon non farebbe bene a continuare a giocare dopo l’addio alla Juve (Di venerdì 14 maggio 2021) A fine stagione Gianluigi Buffon lascerà la Juventus. Il futuro però è ancora incerto, il portiere deve decidere se smettere o accettare qualche offerta che gli è arrivata. secondo il 65% Buffon dovrebbe smettere, mentre per il restante 35% farebbe bene a continuare a giocare. Buffon lascia la Juventus e valuta nuove offerte: secondo voi, farebbe bene a continuare? No, 65% Sì, 35% Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) A fine stagione Gianluigilascerà lantus. Il futuro però è ancora incerto, il portiere deve decidere se smettere o accettare qualche offerta che gli è arrivata.il 65%dovrebbe smettere, mentre per il restante 35%lascia lantus e valuta nuove offerte:voi,? No, 65% Sì, 35% Foto: Instagramntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

