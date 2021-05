Rai, al Tg1 ancora immagini di Conte in posa. Ma la linea la detta sempre Casalino? (video) (Di giovedì 13 maggio 2021) Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, torna sulla questione delle immagini di Giuseppe Conte utilizzate dal Tg1 e annuncia relativa interrogazione. Al Tg1 le immagini di Conte in posa nel suo studio “Ieri al Tg1 delle 20 – dice Anzaldi – sono andate in onda immagini dell’ex presidente del Consiglio Conte ripreso in posa, nel suo studio privato. Sono immagini realizzate da operatori Rai oppure, come accadeva quando era a Palazzo Chigi, sono state realizzate e preconfezionate dal suo staff? In questo secondo caso, perché la Rai dovrebbe utilizzare immagini autoprodotte da un leader politico per coprire un servizio dell’informazione pubblica?”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, torna sulla questione delledi Giuseppeutilizzate dal Tg1 e annuncia relativa interrogazione. Al Tg1 lediinnel suo studio “Ieri al Tg1 delle 20 – dice Anzaldi – sono andate in ondadell’ex presidente del Consiglioripreso in, nel suo studio privato. Sonorealizzate da operatori Rai oppure, come accadeva quando era a Palazzo Chigi, sono state realizzate e preconfezionate dal suo staff? In questo secondo caso, perché la Rai dovrebbe utilizzareautoprodotte da un leader politico per coprire un servizio dell’informazione pubblica?”. LEGGI ...

