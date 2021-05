Milan fa 7 gol a Torino, Juve batte Sassuolo ma resta quinta (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – La Juventus vince in casa del Sassuolo ma resta fuori dalla zona Champions, il Milan travolge per 7-0 il Torino e mette nei guai i granata. Nella lotta per le posizioni nobili della classifica della serie A vincono anche l’Atalanta e, a fil di sirena, la Lazio. La Roma, invece, incassa il k.o. contro l’Inter già campione d’Italia. La terz’ultima giornata di Serie A regala gol a raffica. La Juve si rialza dopo il pesante k.o. contro il Milan andando a vincere in casa del Sassuolo per 3-1 con le reti di Rabiot (28?), Cristiano Ronaldo (45?) e Dybala (66?). Ai neroverdi, che falliscono un rigore con Berardi ipnotizzato dall’eterno Buffon, non basta la rete di Raspadori (59?). I bianconeri restano però al quinto posto a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – Lantus vince in casa delmafuori dalla zona Champions, iltravolge per 7-0 ile mette nei guai i granata. Nella lotta per le posizioni nobili della classifica della serie A vincono anche l’Atalanta e, a fil di sirena, la Lazio. La Roma, invece, incassa il k.o. contro l’Inter già campione d’Italia. La terz’ultima giornata di Serie A regala gol a raffica. Lasi rialza dopo il pesante k.o. contro ilandando a vincere in casa delper 3-1 con le reti di Rabiot (28?), Cristiano Ronaldo (45?) e Dybala (66?). Ai neroverdi, che falliscono un rigore con Berardi ipnotizzato dall’eterno Buffon, non basta la rete di Raspadori (59?). I bianconerino però al quinto posto a ...

Advertising

acmilan : Ecco i migliori gol segnati a Torino contro i granata 5?? #TorinoMilan: vota il più bello ??… - pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - acmilan : Do you know when we last won by 7? Find out in tonight’s stats ?? - evivanco7 : RT @EmanueleBottoni: 6 Posizionamenti offensivi del Milan e gol di Rebic - PotereaiSith : @GiGiglio99 @simostwt Avevamo gli scontri diretti a favore contro Napoli e Milan, ma: •) rigore di Chiellini al 91’… -