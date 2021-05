Maurizio Costanzo shock: “Quando morirò…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Maurizio Costanzo si è confessato a cuore aperto, facendo un bilancio della sua vita, tra matrimoni falliti e speranze per il futuro. Ora che il suo famoso Maurizio Costanzo Show ha compiuto 40 anni il celebre conduttore ha deciso di fare un bilancio della propria vita, tra successi ed errori madornali. Al Corriere della Sera Costanzo ha rivelato di considerarsi estremamente fortunato della sua storia d’amore con Maria De Filippi e ha dichiarato anche di augurarsi un giorno di morire senza sofferenza, tenendo tra le sua mani quelle della moglie: “Quando sarà vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria…”, ha confessato. Maurizio Costanzo: le confessioni intime del conduttore Mentre il traguardo dei suoi 83 ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021)si è confessato a cuore aperto, facendo un bilancio della sua vita, tra matrimoni falliti e speranze per il futuro. Ora che il suo famosoShow ha compiuto 40 anni il celebre conduttore ha deciso di fare un bilancio della propria vita, tra successi ed errori madornali. Al Corriere della Seraha rivelato di considerarsi estremamente fortunato della sua storia d’amore con Maria De Filippi e ha dichiarato anche di augurarsi un giorno di morire senza sofferenza, tenendo tra le sua mani quelle della moglie: “sarà vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria…”, ha confessato.: le confessioni intime del conduttore Mentre il traguardo dei suoi 83 ...

