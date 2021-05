Mattia Terranova ci lasciava 5 anni fa | “Era un piccolo guerriero”

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono già passati 5dal tragico giorno in cui Monreale piangeva il. Aveva poco o più di 11quando la sua scomparsa ha lasciato la comunità sotto choc. Il ricordo di questoperò è ancora vivo, soprattutto nei cuori della comunità di Pioppo, che lo ha coccolato fino all’ultimo e che continua a ricordarlo. Mattina ha combattuto fino alla fine. Unera. All’ultima battaglia però ha avuto la meglio quella maledetta malattia, spesso impronunciabile, chiamata cancro.era affetto da una grave forma di linfoma che in 15 mesi, nonostante le cure, lo ha portato via. Neglisono stati tanti i momenti organizzati per ricordare il ...