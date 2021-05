Mancini: “Abbiamo un’identità, per Verratti vedremo, e sulla corsa Champions…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Mancini: “Abbiamo un’identità, per Verratti vedremo, corsa Champions? Tra Juve e Napoli c’è un punto, niente è scontato” Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY Sport in vista di Euro2020. Queste le parole di Mancini che si è espresso anche su Verratti, sulla serie A e sulla lotta Champions: sulla NAZIONALE E SULL’INFORTUNIO DI Verratti “L’importante è che non ci siano più sorprese a livello d’infortunio. L’infortunio di Verratti non è semplice, però manca ancora un mese. Io sono abbastanza fiducioso. -afferma Mancini – Ho parlato con Marco e anche lui lo è. Vediamo ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 13 maggio 2021): “, perChampions? Tra Juve e Napoli c’è un punto, niente è scontato” Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY Sport in vista di Euro2020. Queste le parole diche si è espresso anche suserie A elotta Champions:NAZIONALE E SULL’INFORTUNIO DI“L’importante è che non ci siano più sorprese a livello d’infortunio. L’infortunio dinon è semplice, però manca ancora un mese. Io sono abbastanza fiducioso. -afferma– Ho parlato con Marco e anche lui lo è. Vediamo ...

