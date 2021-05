Lukaku, party clandestino in hotel con alcuni compagni di squadra: multati (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la festa degli juventini Dybala, Arthur e McKennie, anche Lukaku e compagni cadono nella stessa situazione incresciosa Ci risiamo. A distanza di poco più di un mese dalla vicenda in casa McKennie, adesso scoppia il caso anche per l’Inter. Infatti, come riportato dal “Corriere della Sera” pare che tra la notte di mercoledì 12 e giovedì 13, Lukaku abbia organizzato una festa in hotel. Il party era stato organizzato per celebrare il compleanno del belga, il quale oggi compie 28 anni. Peccato che il centravanti nerazzurro non abbia imparato dai giocatori juventini, ed abbia invitato un totale di 24 persone, compresi suoi compagni (accertati Hakimi, Perisic ed Ashley Young) ed addirittura al direttore dell’hotel. Evento che giustamente va contro le normative ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la festa degli juventini Dybala, Arthur e McKennie, anchecadono nella stessa situazione incresciosa Ci risiamo. A distanza di poco più di un mese dalla vicenda in casa McKennie, adesso scoppia il caso anche per l’Inter. Infatti, come riportato dal “Corriere della Sera” pare che tra la notte di mercoledì 12 e giovedì 13,abbia organizzato una festa in. Ilera stato organizzato per celebrare il compleanno del belga, il quale oggi compie 28 anni. Peccato che il centravanti nerazzurro non abbia imparato dai giocatori juventini, ed abbia invitato un totale di 24 persone, compresi suoi(accertati Hakimi, Perisic ed Ashley Young) ed addirittura al direttore dell’. Evento che giustamente va contro le normative ...

