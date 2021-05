LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: 8 uomini al comando. Presenti Cataldo e Ravanelli (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.23 Siamo in prossimità del GPM. 15.21 Forte vento sulla linea del traguardo di San Giacomo. 15.19 Intanto ricordiamo i nomi degli otto fuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Gino Mäder (Bahrain – Victorious), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious),Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Dario Cataldo (Movistar Team) Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team). 15.16 Ci avviciniamo alla vetta del GPM di Forca di Gualdo. 15.13 Ottimo accordo in salita tra gli otto battistrada. 15.10 Bruttissime nubi sulla linea del traguardo di San Giacomo. Ci sarà una lotta anche tra il gruppo e il maltempo. 15.07 Si sono già staccati alcuni ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.23 Siamo in prossimità del GPM. 15.21 Forte vento sulla linea del traguardo di San Giacomo. 15.19 Intanto ricordiamo i nomi degli otto fuggitivi: Simone(Androni Giocattoli-Sidermec), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Gino Mäder (Bahrain – Victorious), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious),Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Dario(Movistar Team) Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team). 15.16 Ci avviciniamo alla vetta del GPM di Forca di Gualdo. 15.13 Ottimo accordo in salita tra gli otto battistrada. 15.10 Bruttissime nubi sulla linea del traguardo di San Giacomo. Ci sarà una lotta anche tra il gruppo e il maltempo. 15.07 Si sono già staccati alcuni ...

