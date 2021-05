“La Consulta non può restare inerte sui nuovi diritti. Ma i nostri moniti in gran parte inascoltati dal Parlamento” (Di giovedì 13 maggio 2021) “moniti in gran parte inascoltati” dal Parlamento a intervenire su temi importanti – come la fecondazione assistita e il fine vita – anche perché la Corte costituzionale non può essere sorda o “inerte” a quelli che sono i “nuovi diritti” che sono spesso legati a doppio filo ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. La relazione del presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio successore di Marta Cartabia ora ministra della Giustizia, non è soltanto l’elenco dell’attività della Consulta ma una riflessione anche sulla immobilità delle Camere su questioni fondamentali che poi arrivano fino ai giudici della legge. Ultimo e non unico per tutti il caso di Dj Fabo. A ascoltare le parole del giudice ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “in” dala intervenire su temi importanti – come la fecondazione assistita e il fine vita – anche perché la Corte costituzionale non può essere sorda o “” a quelli che sono i “” che sono spesso legati a doppio filo aifondamentali tutelati dalla Costituzione. La relazione del presidente della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio successore di Marta Cartabia ora ministra della Giustizia, non è soltanto l’elenco dell’attività dellama una riflessione anche sulla immobilità delle Camere su questioni fondamentali che poi arrivano fino ai giudici della legge. Ultimo e non unico per tutti il caso di Dj Fabo. A ascoltare le parole del giudice ci ...

borghi_claudio : ...sanitari che dovrebbero essere accuratamente schermati e non precondizioni per ottenere un lavoro o peggio un di… - fisco24_info : Covid, Coraggio: 'Lo Stato garantisca unitarietà di azione': 'La Consulta non può restare inerte sui nuovi diritti' - ItalyinBG : RT @ITAformazione: ? #SmartExport 14/05 presentazione del corso di @BolognaBSchool. Non perdere gli incontri di presentazione #SmartExport,… - nonnino37 : La Consulta ha inguaiato l'ergastolo ostativo:il mafioso è condannato al 'fine pena mai' solo se decide di pentirsi… - ITAtradeagency : RT @ITAformazione: ? #SmartExport 14/05 presentazione del corso di @BolognaBSchool. Non perdere gli incontri di presentazione #SmartExport,… -