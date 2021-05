Inter, pace fatta: grigliata e sorrisi ad Appiano Gentile – FOTO (Di giovedì 13 maggio 2021) Conte non pensa alla Juventus: grigliata ad Appiano Gentile dopo la vittoria dell’Inter sulla Roma e la lite con Lautaro – FOTO Antonio Conte non pensa alla gara contro la Juventus. Il tecnico dell‘Inter oggi ha prima inscenato un match di box con Lautaro Martinez per sedare le polemiche sulla lite per la sostituzione con la Roma e poi si è goduto la grigliata di scuse dell’argentino. La società nerazzurra, sui suoi profili social, ha pubblicato le FOTO della grigliata: nessuna preoccupazione apparente verso la Juve. GRIGLIAgrigliata nerazzurra ad Appiano Gentile: tutte le FOTO https://t.co/mXrnE0hBnM#IMInter pic.twitter.com/27tp3YIjb8— ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Conte non pensa alla Juventus:addopo la vittoria dell’sulla Roma e la lite con Lautaro –Antonio Conte non pensa alla gara contro la Juventus. Il tecnico dell‘oggi ha prima inscenato un match di box con Lautaro Martinez per sedare le polemiche sulla lite per la sostituzione con la Roma e poi si è goduto ladi scuse dell’argentino. La società nerazzurra, sui suoi profili social, ha pubblicato ledella: nessuna preoccupazione apparente verso la Juve. GRIGLIAnerazzurra ad: tutte lehttps://t.co/mXrnE0hBnM#IMpic.twitter.com/27tp3YIjb8— ...

