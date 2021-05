Inter, Lautaro Martinez si è scusato con Conte: oggi grigliata dopo l’allenamento (Di giovedì 13 maggio 2021) Come prevedibile, non sono tardate ad arrivare le scuse di Lautaro Martinez a Conte. L’attaccante argentino non aveva infatti gradito la sostituzione durante il match Inter-Roma e se l’era presa con il tecnico dell’Inter. Subito dopo la partita, tuttavia, il Toro si è reso conto di aver reagito in maniera esagerata e si è scusato con allenatore e compagni. Acqua passata, dunque, e testa già alla prossima partita, anzi alla prossima grigliata. dopo l’allenamento odierno, i nerazzurri si riuniranno infatti per una grigliata insieme e, da buon sudamericano, sarà proprio Lautaro Martinez a gestire il barbecue. In attesa dell’adeguamento del contratto, che stenta ad ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Come prevedibile, non sono tardate ad arrivare le scuse di. L’attaccante argentino non aveva infatti gradito la sostituzione durante il match-Roma e se l’era presa con il tecnico dell’. Subitola partita, tuttavia, il Toro si è reso conto di aver reagito in maniera esagerata e si ècon allenatore e compagni. Acqua passata, dunque, e testa già alla prossima partita, anzi alla prossimaodierno, i nerazzurri si riuniranno infatti per unainsieme e, da buon sudamericano, sarà proprioa gestire il barbecue. In attesa dell’adeguamento del contratto, che stenta ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro Per Lukaku compleanno 'illegale' in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multati tutti Non bastava la lite Conte - Lautaro . L'Inter che sfreccia in campionato tradisce anche un certo nervosismo e sfilacciamento da ultimi giorni di scuola. Quattro giocatori nerazzurri infatti nella notte hanno partecipato in un ...

Lautaro, le scuse a Conte e la pace: oggi grigliata per tutti Tutto finito a tarallucci e... asado. La lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte ha fatto in fretta il giro del mondo, ma con altrettanta velocità il caso è rientrato. Ora ci sarà da smaltire quello di Lukaku, 'beccato' nella notte a festeggiare il ...

Inter-Roma, scintille Lautaro Martinez-Conte al momento della sostituzione Goal.com Lautaro, scuse alla squadra: oggi gestirà lui la grigliata per ricucire La lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte ha fatto in fretta il giro del mondo, ma con altrettanta velocità si prova subito a ricucire i rapporti.

Inter, Lautaro Martinez si è scusato con Conte: oggi grigliata dopo l’allenamento Inter, Lautaro Martinez si è scusato con Conte e con i compagni: oggi grigliata dopo l'allenamento con l'argentino alla gestione del barbecue.

