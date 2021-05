Il Coni dice no al ricorso Lazio: col Torino si giocherà (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il Torino, e per questo motivo la partita si dovrà disputare, come disposto dalla Lega di A il 18 maggio alle ore 20:30. L’incontro non si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Collegio di Garanzia presso ilha respinto ildellache chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il, e per questo motivo la partita si dovrà disputare, come disposto dalla Lega di A il 18 maggio alle ore 20:30. L’incontro non si L'articolo

