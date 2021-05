I nuovi colori dal 17 maggio: qual è la regione in bilico (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio l'Italia ritorna tutta gialla e riapre, tranne la Valle d'Aosta. La nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza si basa sul sistema dei colori Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì 17l'Italia ritorna tutta gialla e riapre, tranne la Valle d'Aosta. La nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza si basa sul sistema dei

Advertising

Agenzia_Dire : Per il presidente @Cartabellotta della @GIMBE è ora di rivedere i parametri dell'andamento del #COVID19 in Italia p… - Corriere : ?? Da lunedì si discuterà l’eliminazione delle fasce di colore - infoitinterno : Colori, solo la Valle d'Aosta in zona arancione: verso un'Italia tutta gialla in attesa dei nuovi parametri - Il… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Per il presidente @Cartabellotta della @GIMBE è ora di rivedere i parametri dell'andamento del #COVID19 in Italia per evi… - Micol_Fla : RT @ilfoglio_it: Appunti e rivelazioni sul modello di ripartenza di Atene, allenata alla crisi da tempo e ora proiettata verso il suo 2.0.… -