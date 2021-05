Giustizia: Letta, riforme subito, i referendum ritardano (Di giovedì 13 maggio 2021) "Non crediamo in questa fase ad altre forme e modalità di riforma" della Giustizia. "L'idea di buttare la palla in calcio d'angolo facendo altri, ennesimi referendum" non va bene, visto che questi "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) "Non crediamo in questa fase ad altre forme e modalità di riforma" della. "L'idea di buttare la palla in calcio d'angolo facendo altri, ennesimi" non va bene, visto che questi "...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: “LETTA CONTRO REFERENDUM GIUSTIZIA? LUI È NATO PER PROVOCARE E CREARE PROBLEMI A DRAGHI” - Massimi47715989 : Giustizia: Letta, inconcepibili scandali Csm, ora riforma - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: Letta, riforme subito, i referendum ritardano: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - 'Non crediamo in… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: Letta, inconcepibili scandali Csm, ora riforma: (ANSA) - ROMA, 13 MAG - 'L'immagine usc… - TV7Benevento : Giustizia: Letta, 'con riforme Italia più credibile in Ue per Next generation permanente'... -