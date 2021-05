Giro a ruota libera – La linguaccia di Mader al traguardo e Attila in rosa. Tanti padroni, nessun padrone? (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora pioggia, ancora freddo. E tanta montagna. Oggi il Recovery Giro offre spettacolo. C’è infatti il primo arrivo davvero in salita. Al termine di una lunga arrampicata, ben 938 metri di dislivello. Non da grandi danni, ma quel che basta. Sestola, tre giorni fa, è stato solo un aperitivo. Ciononostante, ha mandato in bambola alcuni dei migliori (vedi Almeida, quindici giorni in rosa l’anno scorso), e rifilato la classifica dei favoriti, con Nibali gravato di quasi cinquanta secondi rispetto a Bernal, Evenepoel e Vlasov. La classifica verrà terremotata dicono i girini al via dalle Grotte di Frasassi (il celebre brigante). Più che una premessa, una promessa. Vedremo. Intanto, questa sesta tappa non è di lunghezza terrificante, come certi tapponi dolomitici. Ma è un assaggio avvelenato: 160 chilometri di severi Appennini marchigiani. Si sale a Pieve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora pioggia, ancora freddo. E tanta montagna. Oggi il Recoveryoffre spettacolo. C’è infatti il primo arrivo davvero in salita. Al termine di una lunga arrampicata, ben 938 metri di dislivello. Non da grandi danni, ma quel che basta. Sestola, tre giorni fa, è stato solo un aperitivo. Ciononostante, ha mandato in bambola alcuni dei migliori (vedi Almeida, quindici giorni inl’anno scorso), e rifilato la classifica dei favoriti, con Nibali gravato di quasi cinquanta secondi rispetto a Bernal, Evenepoel e Vlasov. La classifica verrà terremotata dicono i girini al via dalle Grotte di Frasassi (il celebre brigante). Più che una premessa, una promessa. Vedremo. Intanto, questa sesta tappa non è di lunghezza terrificante, come certi tapponi dolomitici. Ma è un assaggio avvelenato: 160 chilometri di severi Appennini marchigiani. Si sale a Pieve ...

