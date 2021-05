Firenze, prof di inglese minaccia alunna in dad (Di giovedì 13 maggio 2021) A Firenze in un istituto superiore, una prof di inglese ha minacciato un'alunna in dad a causa di un infortunio al ginocchio, avviata la querela prof minaccia alunna in Dad per infortunio: “Torna a scuola o ti spezzo anche l’altra gamba su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Ain un istituto superiore, unadihato un'in dad a causa di un infortunio al ginocchio, avviata la querelain Dad per infortunio: “Torna a scuola o ti spezzo anche l’altra gamba su Notizie.it.

