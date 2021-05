Douglas Costa verso il Gremio | Gabardo Radio Gaúcha | “Il brasiliano tratterà con la Juventus per andar via”

(Di giovedì 13 maggio 2021)potrebbe far ritorno in Brasile al termine della stagione. L’attaccante attualmente è in prestito al Bayern Monaco, ma non ha convinto e tornerà alla Juve a fine campionato. Difficile però la permanenza in bianconero, dove è ritenuto oramai un esubero. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ilsarebbe vicino al, come L'articolo

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (… - davideinno85 : RT @romeoagresti: #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (aspett… - lenhagui : RT @TVSPORTSsc: Douglas Costa-Gremio: si lavora alla risoluzione con la Juventus - jonaswgremio : RT @TVSPORTSsc: Douglas Costa-Gremio: si lavora alla risoluzione con la Juventus - m_dazzi : @romeoagresti @GoalBR Se vuole lo diamo gratis, anzi, facciamo colletta tra i tifosi e paghiamo noi il volo. E non… -

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Costa

L'esterno della Juventus, in prestito al Bayern, ha accettato di tornare dopo 11 anni al Gremio . Accordo di 2,5 anni con possibilità di prorogarlo per altri sei mesi. Il trasferimento deve ora essere approvato ..., accostato al Gremio, e Mario Mandzukic, in scadenza di contratto a giugno, agitano il mercato di Juventus e MilanDouglasfigura certamente nella lista cessioni della Juventus per ...La Juventus ha necessità di cedere i calciatori in esubero per sistemare la situazione finanziaria. Douglas Costa è un ...Douglas Costa è più vicino al Gremio. L'esterno offensivo in prestito al Bayern Monaco ma ancora di proprietà della Juventus dove dovre ...