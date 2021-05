Disastro Massimiliano Mollicone | cosa è successo dopo la scelta a Uomini&Donne

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladiè andata in onda nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 13 maggio. Il tronista ha deciso di concludere il suo percorso con Vanessa Spoto, corteggiatrice che fin da subito lo aveva colpito. Niente di fatto per Eugenia Rigotti che ha provato invano a stravolgere l’edito del trono, pur essendo arrivata in ritardo. Purtroppo per lei, senza riuscirci. Cheha dettoa Eugenia Rigotti Eugenia è stata la prima a entrare in studio. “Lo so già che devi dire, fallo il più velocemente possibile”, ha chiesto la corteggiatrice già consapevole di non essere lale ha quindi comunicato la sua decisione: “Volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me, per avermi ascoltato ...