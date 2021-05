DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Ciccone scala la classifica, 17° Nibali. Magrini: “Vincenzo non è fuori dai giochi” (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GIULIO Ciccone: “NON CREDEVO DI ESSERE COSI’ BRILLANTE. HO SBAGLIATO A SEGUIRE BETTIOL” GIULIO Ciccone FA SOGNARE L’ITALIA E PUNTA AL PODIO. MA SERVE ACCORTEZZA TATTICA EGAN BERNAL DIVENTA IL FAVORITO NUMERO 1 DEL Giro d’Italia. YATES NON CONVINCE Vincenzo Nibali, MANCA LA BRILLANTEZZA MA LA TOP-10 NON E’ UTOPIA DAMIANO CARUSO CAPITANO DELLA BAHRAIN-VICTORIOUS. PUNTA ALLA TOP-5 VIDEO SERRY TAMPONATO DA UN’AMMIRAGLIA! TUTTE LE CLASSIFICHE: MAGLIA CICLAMINO, AZZURRA E BIANCA LE DICHIARAZIONI DI ATTILA VALTER, LA NUOVA MAGLIA ROSA LE ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOLAGENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GIULIO: “NON CREDEVO DI ESSERE COSI’ BRILLANTE. HO SBAGLIATO A SEGUIRE BETTIOL” GIULIOFA SOGNARE L’ITALIA E PUNTA AL PODIO. MA SERVE ACCORTEZZA TATTICA EGAN BERNAL DIVENTA IL FAVORITO NUMERO 1 DEL. YATES NON CONVINCE, MANCA LA BRILLANTEZZA MA LA TOP-10 NON E’ UTOPIA DAMIANO CARUSO CAPITANO DELLA BAHRAIN-VICTORIOUS. PUNTA ALLA TOP-5 VIDEO SERRY TAMPONATO DA UN’AMMIRAGLIA! TUTTE LE CLASSIFICHE: MAGLIA CICLAMINO, AZZURRA E BIANCA LE DICHIARAZIONI DI ATTILA VALTER, LA NUOVA MAGLIA ROSA LE ...

