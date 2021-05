Crotone Verona 1-0 LIVE | Dawidowicz di testa | miracolo di Cordaz

(Di giovedì 13 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia il match dello Scida tra2? Gol di Ounas – L’algerino delrifinisce la discesa sulla sinistra di Simy: Silvestri battuto sul palo lontano 22? Tentativo di Zaccagni – Il centrocampista delprova a scuotere i suoi su calcio di punizione, si difendono bene i padroni di casa 25? Il ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Alessan22344988 : C'è una malattia chiamata #fantacalcio che ti costringe a guardare anche Crotone Verona e a sperare che accada qual… - YvanGoSlow24 : Con la bava alla bocca a guardare Crotone-Verona perchè DEVE entrare Dimarco. - hbk_89 : RT @giacomo1994_: 5 punti persi con la Fiorentina, 5 col Benevento, 4 col Verona, 2 con la Lazio, altri 2 col Crotone. 18 punti facili butt… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Verona

Calciomercato.it vi offre il match dello 'Scida' tra le squadre di Cosmi e di Juric in tempo realeIlospita ilnel posticipo che chiude il turno infrasettimanale valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A. I calabresi di Cosmi, già aritmeticamente retrocessi, ...L'episodio chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21: moviolaL'episodio chiave della moviola del match trae Hellas, valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Massimi L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Le formazioni ufficiali di Crotone Verona match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Crotone-Hellas Verona, mat ...