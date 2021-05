Corsa Champions | chi è che rischia di più in questo finale di stagione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la vittoria del Napoli laper ladiventa ancora più avvincente. Le rivali sono avvertite. Laper un posto in Europa è ancora aperta (Getty Images)Mancano solo due giornate alla fine del campionato e il Napoli con la vittoria di ieri ha lanciato un messaggio forte alla rivali. Andare innon sarà facile e per alcuni dopo stasera, al netto delle vittorie ottenute, si apriranno degli interrogativi molto forti. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, Gattuso alla Fiorentina: con lui due azzurri Fino alla 38esima i tifosi non avranno la certezza di conoscere il piazzamento della propria squadra. Ma tra Atalanta, Juventus e Milan le situazioni sono molto diverse, con una che necessariamente “scenderà” dal carro per disputare il prossimo anno l’Europa League....

I gialloneri in Bundesliga si stanno rendendo protagonisti di una grande scalata che li ha riportati inper la, obiettivo fondamentale in una competizione in cui il Borussia è stato ...Mancini: 'Abbiamo un'identità, per Verratti vedremo,? Tra Juve e Napoli c'è un punto, niente è scontato' Roberto Mancini , commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY Sport in vista di Euro2020. ...A MilanTv, l'esterno destro rossonero, Samu Castillejo, ha parlato della corsa Champion dei rossoneri: "Abbiamo fatto un grande percorso. Domenica speriamo di ...Buffon alla Roma, calciomercato: importante rivelazione sul futuro di Supergigi, per il quale si rincorrono numerose voci ...