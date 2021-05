Ciro Grillo davanti ai giudici | ' Doveva essere un gioco | siamo andati un po' oltre'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo

Il Secolo XIX

Il presunto stupratoreoggi è comparso davanti ai giudici per l'interrogatorio sulla sera in cui la ragazza, Silvia, avrebbe subito la violenza da parte dei 4 ragazzi presenti nella villa. 'Doveva essere un ...'Ma quale violenza'. La proposta 'è partita dalla ragazza'. E 'il rapporto è stato consenziente'. E' la sintesi della versione confermata ai magistrati di Tempio Pausania dal ventennee dai suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo da una coetanea italo norvegese che sarebbe avvenuta tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo in Costa Smeralda, dove la ...L’interrogatorio del figlio del fondatore M5S: “La ragazza ha bevuto da sola e senza che nessuno la costringesse” ...Il figlio del garante del M5S prova a giustificarsi: "Poi siamo andati un po' più in là, ma la ragazza ha bevuto vodka da sola" ...