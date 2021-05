Carla moglie Marino Bartoletti: la sua morte rimane una vera tragedia (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carla moglie Marino Bartoletti è il giornalista ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno: come è morta? Oggi è un altro giorno torna in onda con una nuova puntata su Rai Uno questo pomeriggio con Serena Bortone che come sempre da brava padrona di casa porterà avanti le interviste. Il giornalista molto Leggi su youmovies (Di giovedì 13 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è il giornalista ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno: come è morta? Oggi è un altro giorno torna in onda con una nuova puntata su Rai Uno questo pomeriggio con Serena Bortone che come sempre da brava padrona di casa porterà avanti le interviste. Il giornalista molto

Advertising

Ste68Schi : RT @GiovanniToti: La sua serenata con la filarmonica per la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni, aveva commosso il… - Harael14 : RT @GiovanniToti: La sua serenata con la filarmonica per la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni, aveva commosso il… - rada_maja : RT @GiovanniToti: La sua serenata con la filarmonica per la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni, aveva commosso il… - GiovanniToti : La sua serenata con la filarmonica per la moglie Carla, ricoverata all'ospedale di Castel San Giovanni, aveva commo… - savonanews : Con la fisarmonica una serenata alla moglie Carla ricoverata per Covid: verrà premiato a Savona come 'Alpino dell'a… -