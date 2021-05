Buffon | ' Alla Juve ho dato tutto Devo decidere sul mio futuro'

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Il mio addio? Non volevo essere polemico, ma l'ho detto in modo umile cercando di far capire che in 20 anni diho servito tutti come se fossi l'ultima ruota del carro.". Sono le parole di Gigi ...

... "Abbiamo il dovere di provarci finofine" TORINO - "Una prova d'orgoglio. Abbiamo l'obbligo di provarci fino all'ultimo secondo di questo campionato". Con queste parole Gigi, su Twitter, ...ha parlato anche del suo prossimo addioJuve, il secondo in carriera. "E' stata una seconda esperienza molto bella.fine mi sono voluto mettereprova anche come uomo. Accettare, ...Andrea Pirlo è ancora vivo, le critiche non gli hanno tagliato la lingua e viva è anche a suo parere, la squadra: Adesso per mezz'oretta respiriamo, poi ci ributtiamo ancora ...In uno speciale per Dazn, Pierluigi Pardo racconta segreti e aneddoti di Gigi Buffon dopo l'annuncio del portiere che a fine stagione lascerà la Juve ...