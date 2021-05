All’improvviso Elon Musk scopre che i bitcoin inquinano e fa retromarcia | Tesla non ci investirà più Quotazioni a picco - 16%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Contrordine compagni, ilnon s’ha da fare. Dopo soli tre mesi dal suo vigoroso endorsement alla valuta digitale, il patron disi accorge che ilè una grande fonte di inquinamento e che quindi non bisogna più investirci. Immediata la ricaduta sulledella moneta virtuale più diffusa al mondo che viene scambiata introno ai 55 mila dollari (46mila euro), in picchiata del 16%.pic.twitter.com/YSswJmVZhP —(@) May 12, 2021 Su twitterha annunciato chenon lo accetterà più come forma di pagamento delle auto, preferendo eventuali altre ...