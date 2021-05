Allegri Napoli, retroscena: ecco cosa rispose a De Laurentiis a gennaio (Di giovedì 13 maggio 2021) retroscena relativo al possibile approdo di Max Allegri al Napoli: ecco cosa è successo a gennaio dopo la chiamata di De Laurentiis A gennaio Massimiliano Allegri è stato contattato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. A rivelare il retroscena è Radio Kiss Kiss Napoli che riporta anche la risposta di Allegri. L’ex tecnico di Juve e Milan, infatti, avrebbe consigliato a De Laurentiis di puntare ancora su Gattuso: scelta al momento giusta, visto che ora il Napoli è ad un passo dalla qualificazione Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)relativo al possibile approdo di Maxalè successo adopo la chiamata di DeMassimilianoè stato contattato da Aurelio Deper sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del. A rivelare ilè Radio Kiss Kissche riporta anche la risposta di. L’ex tecnico di Juve e Milan, infatti, avrebbe consigliato a Dedi puntare ancora su Gattuso: scelta al momento giusta, visto che ora ilè ad un passo dalla qualificazione Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

