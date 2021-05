Alessandria | barista viene multata | il motivo è molto particolare

Leggi su chenews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Unadiha subito una sanzione da ben 100 euro per une che non riguardano le misure covid. Bar(AdobeStock)Come ormai ben sappiamo, il mirino degli ispettori sui bar e ristoranti è a livello massimo. In questo caso, però, la sanzione ricevuta da unanon fa solo sorridere ma anche porre delle riflessioni sulla condotta di chi vigila. Tutto questo è accaduto al Bar Invidia 97, piccolo bar situato in corso Lamarmora 77. L’evento si è verificato quando due agenti ambientali di Amag Ambiente si sono presentati nel bar. La titolare credeva fossero lì per una consumazione, invece alla fine non è stato così. La strana motivazione per una multa ad un bar diLa ...