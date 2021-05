Al compleanno abusivo di Lukaku arrivano i Carabineri: la soffiata sarebbe partita da un noto influencer (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai in vista per Romelu Lukaku e altri calciatori dell’Inter per via di una festa organizzata in piena notte in un hotel del centro di Milano, il The Square, subito dopo la vittoria contro la Roma di Paulo Fonseca. L’attaccante belga è stato identificato insieme ad altre 23 persone dai carabinieri della compagnia di Milano Duomo e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai in vista per Romelue altri calciatori dell’Inter per via di una festa organizzata in piena notte in un hotel del centro di Milano, il The Square, subito dopo la vittoria contro la Roma di Paulo Fonseca. L’attaccante belga è stato identificato insieme ad altre 23 persone dai carabinieri della compagnia di Milano Duomo e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

panibbi : RT @CalcioPillole: party abusivo per il compleanno di #Lukaku. Presenti anche #Hakimi, #Young e #Perisic. - CalcioPillole : party abusivo per il compleanno di #Lukaku. Presenti anche #Hakimi, #Young e #Perisic. - globalistIT : - Cosenza2punto0 : Calabria - Compleanno “abusivo” in un agriturismo. Sanzionati titolare e avventori ?? - Alucard90554738 : RT @microcerotis: Porcellum, Zagrebelsky: “Buon compleanno, Parlamento abusivo” -