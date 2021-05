Vincitori David di Donatello 2021 | ecco i verdetti della cerimonia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella serata appena trascorsa si è svolta ladi premiazione deidi, trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Tutti gli occhi erano puntati sulla sfida tra i film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e Hammamet di Gianni Amelio, che si presentavano rispettivamente con 15 e 14 nomination, seguiti a ruota da Favolacce con 13 candidature. C’era grande curiosità anche per il riconoscimento dell’Accademia del cinema italiano a Luca Medici (in arte ChZalone), dopo la sua prima prova alla regia con la pellicola campione d’incassi Tolo Tolo. A seguire tutti ideidi: quest’anno l’Accademia ha assegnato oltre, in ...