Van Dijk rinuncia agli Europei: "Non ci sarò, devo ancora recuperare dall'infortunio". Il difensore del Liverpool, Virgil Van Dijk, è ancora ai box a seguito di un infortunio al ginocchio accusato lo scorso ottobre. Il centrale, in un intervista al sito ufficiale dei Reds, ha ammesso di dover rinunciare agli Europei. "Sento fisicamente che è la decisione giusta quella di non andare agli Europei e di iniziare la mia ultima fase di riabilitazione durante la off-season. Quindi, l'attenzione sarà concentrata sul pre-campionato con il Liverpool e questo è un obiettivo realistico". Foto: Holland Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

