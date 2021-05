Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it.

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #IBI21 , Lorenzo #Sonego vince il derby italiano: battuto Gianluca #Mager in due set - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi... - claudiochianura : 'Gender pay gap agli Internazionali di tennis: al vincitore il 37% in più della vincitrice.' Ci tengo a sottolinea… - nonnaangela60 : RT @Sabbath_fed: Gender pay gap agli #Internazionali di #tennis: al vincitore il 37% in più della vincitrice. Ma che schifo è! Nel 2021! L'… - marperlo1 : @alexis___97 nel frattempo però agli internazionali di tennis. -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali Wta Parma: Camila Giorgi nel tabellone principale ...torneo organizzato da MEF Tennis Events e in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio al Tennis ... passando per la francese Alizé Cornet, finalista degli Internazionali d'Italia 2008, e per colei che ...

Internazionali tennis Roma, Sonego agli ottavi. Mager battuto con un doppio 6 - 4 Va a Lorenzo Sonego il derby azzurro giocato contro Gianluca Mager agli Internazionali di Tennis di Roma. Partita chiusa in meno di un'ora e mezza: 6 - 4 6 - 4. Agli ottavi, Sonego giocherà contro Dominic Thiem, numero 4 del mondo e rientrato da poco nel circuito dopo una ...

Roma: Sonego-Mager in corso. Alle 18 Sinner sfida Nadal La Gazzetta dello Sport Lorenzo Sonego vince il derby con Mager e raggiunge Thiem Lorenzo Sonego vince il derby contro Gianluca Mager per 6-4 6-4, approdando al terzo turno del Masters 1000 di casa. Il livello espresso dal piemontese è stato ottimo, come del resto la prova romana d ...

Tennis: Internazionali Bnl, Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il ...

