Superlega, nominati gli ispettori per le indagini su Juve, Barca e Real (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Uefa inizia ad impugnare le armi contri i tre club che non si sono dissociati dalla Superlega: possibile violazione delle normative Continua la lotta verbale tra l'Uefa e i membri fondatori della Superlega. Nove squadre hanno ormai abbandonato il progetto e hanno accettato le sanzioni, la situazione è diversa per la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Questi tre club non hanno ancora rinunciato al progetto in modo trasparente e l'Uefa ha intenzione di agire subito. L'Uefa ha annunciato di aver aperto un'indagine e nominato gli ispettori per le violazioni delle normative e dei Regolamenti da parte delle tre società ancora convinte della Superlega. "Stando a quanto riportato nell'articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare dell'UEFA, degli ispettori ...

