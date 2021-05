Strappo sulla seconda dose: ecco cosa succede (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pfizer dubbiosa sulla decisione di allungare l'intervallo tra prima e seconda dose: "Non abbiamo dati. Attenersi a quanto emerso dagli studi scientifici". Poi la retromarcia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pfizer dubbiosadecisione di allungare l'intervallo tra prima e: "Non abbiamo dati. Attenersi a quanto emerso dagli studi scientifici". Poi la retromarcia

Ultime Notizie dalla rete : Strappo sulla Lo strappo di Letta e Appendino: dove salta l' alleanza Pd - 5Stelle ... "Noi abbiamo un giudizio molto negativo in questi anni di gestione Raggi di Roma ed è perfettamente compatibile il voler combattere una battaglia civile e seria sulla Capitale e contemporaneamente ...

Strappo sulla seconda dose : ecco cosa succede Il piano vaccinale procede, con scontri a suon di studi tra scienziati, aziende e Cts. Il generale Figliuolo dopo aver raggiunto l'obiettivo di 500mila dosi al giorno punta a raggiungere quota un ...

