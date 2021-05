Sport in tv oggi (mercoledì 12 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giornata ricca di eventi Sportivi da seguire quella di oggi, mercoledì 12 maggio. Si comincia con gli Europei di nuoto, con le gare del nuoto artistico, dei tuffi e soprattutto del nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri protagonista. Focus poi sugli Internazionali d’Italia. oggi sarà il giorno della grande sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal e l’altoatesino va a caccia dell’impresa opposto al “Re del rosso”. Prosegue poi l’avventura del Giro d’Italia 2021: quinta tappa per la Corsa Rosa e le emozioni non mancheranno di certo. Di scena poi le qualificazioni olimpiche della canoa velocità e il 36° turno del campionato di calcio di Serie A, prossimo ai titoli di coda e con alcuni verdetti in pending. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giornata ricca diivi da seguire quella di12. Si comincia con gli Europei di nuoto, con le gare del nuoto artistico, dei tuffi e soprattutto del nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri protagonista. Focus poi sugli Internazionali d’Italia.sarà il giorno della grande sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal e l’altoatesino va a caccia dell’impresa opposto al “Re del rosso”. Prosegue poi l’avventura del Giro d’Italia 2021: quinta tappa per la Corsa Rosa e le emozioni non mancheranno di certo. Di scena poi le qualificazioni olimpiche della canoa velocità e il 36° turno del campionato di calcio di Serie A, prossimo ai titoli di coda e con alcuni verdetti in pending. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici ...

