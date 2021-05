Pirlo come Sarri, la storia si ripete: "Con questi calciatori..." (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Cercare di fare certe cose con alcuni giocatori è più difficile ma abbiamo questi a disposizione ed è giusto lavorare con loro", le parole di Pirlo suonano come un déjà vu alla Juventus dato che anche Sarri si era "lamentato" della rosa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Cercare di fare certe cose con alcuni giocatori è più difficile ma abbiamoa disposizione ed è giusto lavorare con loro", le parole disuonanoun déjà vu alla Juventus dato che anchesi era "lamentato" della rosa

