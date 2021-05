Piero Pelù torna in tour con Gigante Live (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cantante rock Piero Pelù non si fa abbattere e annuncia che dal mese di luglio tornerò in tour con Gigante Live. Una serie di concerti esplorativi che lo porteranno in giro per tutta Italia. Quando partirà il nuovo tour Gigante Live di Piero Pelù ? Piero Pelù farà ripartire la musica Live dopo quasi due anni di interruzione a causa della pandemia da Covid19. Il cantante rock è pronto a ripartire con Gigante Live. Un tour che lo porterà in giro per l’Italia e che inizierà il 9 lugli. Queste le parole del musicista a riguardo: ”La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cantante rocknon si fa abbattere e annuncia che dal mese di luglio tornerò incon. Una serie di concerti esplorativi che lo porteranno in giro per tutta Italia. Quando partirà il nuovodifarà ripartire la musicadopo quasi due anni di interruzione a causa della pandemia da Covid19. Il cantante rock è pronto a ripartire con. Unche lo porterà in giro per l’Italia e che inizierà il 9 lugli. Queste le parole del musicista a riguardo: ”La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti ...

