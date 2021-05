Pagelle Inter-Roma 3-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lee idi3-1, match della trentaseiesima giornata di. La squadra nerazzurra batte 3-1 i giallorossi e non ferma un cammino che ha portato con largo anticipo lo Scudetto. Le reti di Brozovic (11?) e Vecino (20?) permettono agli uomini di Conte di allungare. Mkhitaryan al 31? accorcia il parziale e permette alladi vivere il secondo tempo con spirito di assedio alla ricerca del pareggio. Ma ai nerazzurri basta un contropiede fatto bene per firmare il 3-1 col tandem Hakimi-Lukaku.(3-5-2): Radu 6; Skriniar 6.5, Ranocchia 6, D’Ambrosio 6; Darmian 6.5 (33’ st Young), Barella 6.5, Brozovic 7, Vecino 7 (14’ st Sensi 6), Perisic 5.5 (14’ st Hakimi 6.5); Lukaku 7, Sanchez 6.5 (35’ pt Lautaro ...

Advertising

Inter : ?? | PAGELLE Che voto diamo al primo tempo di Alexis #Sanchez? ?????? #InterSampdoria ???? #FORZAINTER - forzaroma : #InterRoma 3-1 LE PAGELLE: #Santon, volevo nascondermi. #Mancini buchi a San Siro #ASRoma - Nerazzurrisiamo : Inter-Roma, le pagelle: Ranocchia Capitano vero, partitone di Vecino, bene Lukaku, male Lautaro. Conte da 15 - SimoneTogna : #inter #InterRoma, le pagelle: Ranocchia Capitano vero, partitone di Vecino, bene Lukaku, male Lautaro. Conte da 15 - interliveit : #InterRoma 3-1: nerazzurri inarrestabili. ‘Scintille’ #Conte-#Lautaro -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...... come si muove l'? Il binario è doppio. Ma quello più importante è legato al discorso del ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Derby ligure tra Sampdoria e Spezia alla 36ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in streaming e tv.Pagelle e tabellino di Torino-Milan, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A: le pagelle di Theo e Kessie ...