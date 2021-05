Oxygene | un thriller sci-fi cerebrale e claustrofobico 

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un survival-movie francese che vede in scena un solo personaggio armato di istinto, ingegno e pochi nebulosi ricordi. Un film intrigante, plausibile (per un po’) e dal divertimento ansiogeno

Il valore aggiunto di "", però, sta nel non permetterci di capire, fino all'ultimo, se ci troviamo ad osservare una futura tomba o il grembo da cui verrà partorita una salvezza. Alexandre Aja, ...Oxygène è un thriller prodotto e diretto da Alexandre Aja e la sceneggiatura è firmata da Christie LeBlanc, al suo primo script da lungo. L'attrice Mélanie Laurent sarà la protagonista del film, dopo ...