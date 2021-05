(Di mercoledì 12 maggio 2021) «Mentre la sindaca Virginia Raggi inaugura in pompa magna lodi, il Xrimane lapiùdi Roma, e ben altri sarebbero gli interventi urgenti da mettere in atto per riqualificare l’area». Lo afferma il, dopo l’inaugurazione della struttura definita dalla sindaca la piùnel suo genere.: Nuovotra il degrado di“Siamo felici cheabbia un nuovo, ma ai cittadini del Xdevono essere assicurati prima di tutto i servizi essenziali – afferma il presidente Carlo Rienzi – I residenti della ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ostia, rinasce lo Skate Park più grande d’Europa. Codacons: ‘X Municipio zona più degradata di Roma’ - CorriereCitta : Ostia, rinasce lo Skate Park più grande d’Europa. Codacons: ‘X Municipio zona più degradata di Roma’ - AGR_web : Ostia, rinasce lo Skatepark, Virginia Raggi taglia il nastro Lo skate e gli appassionati di questo sport riscoprono… - Roma : ?? Rinasce lo #SkatePark di #Ostia. Inaugurata la struttura tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria.… - Roma_Events : Rinasce ad Ostia lo Skate Park più grande d'Europa - -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia rinasce

lo Skate Park di, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato oggi la struttura con la presidente del X ...lo Skate Park di, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la struttura insieme alla presidente del X Municipio,...(AGR) Lo skate e gli appassionati di questo sport riscoprono Ostia come luogo ideale ed all’avanguardia in fatto di strutture. Oggi, infatti, è rinato lo Skate Park di Ostia, nell’area compresa tra vi ...Rinasce lo Skate Park di Ostia, nell’area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato oggi la struttura con la presidente del X ...