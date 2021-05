“Non doveva farlo”. Amici 20, l’ex allieva contro Alessandra Celentano. Scoppia la bufera a pochissimo dalla finale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20 sono state due le eliminazioni a fronte di 5 ingressi all’ultimo atto, in programma per sabato. I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy, gli ultimi eliminati in ordine di tempo Serena e Tancredi. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Alla finale manca ormai meno di una settimana. La favorita per la vittoria finale resta Giulia Stabile. “Dal primo momento in cui é entrata nella scuola io ho visto il talento. Ha proprio un talento innato quindi non avevo dubbi sul percorso che potesse fare e non avevo dubbi che potesse arrivare fino a questo punto”, spiegava la coach di Amici 20 Veronica Peparini nei giorni scorsi. “Giulia è arrivata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel corso dell’ultima puntata del serale di20 sono state due le eliminazioni a fronte di 5 ingressi all’ultimo atto, in programma per sabato. I finalisti di20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy, gli ultimi eliminati in ordine di tempo Serena e Tancredi. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Allamanca ormai meno di una settimana. La favorita per la vittoriaresta Giulia Stabile. “Dal primo momento in cui é entrata nella scuola io ho visto il talento. Ha proprio un talento innato quindi non avevo dubbi sul percorso che potesse fare e non avevo dubbi che potesse arrivare fino a questo punto”, spiegava la coach di20 Veronica Peparini nei giorni scorsi. “Giulia è arrivata a ...

